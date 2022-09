Coupures d’eau : un calvaire persistant

De nombreux quartiers de la commune de Riyad sont privés d’eau depuis plusieurs mois. Un phénomène de robinets à sec qui oblige les ménages à acheter le précieux liquide avec des charretiers s’approvisionnant auprès des bornes fontaines. En fin de semaine, l’eau s’est arrêtée de couler à ces endroits et les rares charretiers ayant pu trouver la boisson vitale ont cédé le fût de 200 litres au double de son prix habituel, qui est ainsi passé de 30 à 60 MRU.

Dans le même temps, la pénurie d’eau s’étend à d’autres endroits de l’agglomération de Nouakchott, notamment la commune de Sebkha, qui enregistre des coupures de plus en plus fréquentes, avec arrêt total à partir de 18 heures au niveau de plusieurs quartiers.

Un phénomène de plus en plus fréquent dont les usagers attendent encore les explications de la part de la SNDE.