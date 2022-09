Face à la situation que connaît notre pays caractérisée par la mauvaise gestion, la corruption de l’administration, le non respect de la loi, le chômage de la jeunesse et le manque d’une politique gouvernementale pour endiguer la pauvreté l’ignorance et l impossibilite de mettre des programmes de soins primaires pour une population qui s’est mobilisée autour d’un programme électoral qui apparait aujourd'hui plutot des chimères sans lendemains,

les Partis politiques et personnalités indépendantes signataires du présent communiqué de presse ont décidé de la création d'un front de l’avant-garde populaire pour faire face à la corruption qui gangrène le pays, la léthargie de l’administration dirigée par des prédateurs au service du clanisme, du tribalisme et du régionalisme. Ce front, s adjuge la mission de faire face a un pouvoir qui est devenu malheureusement un levier au main d’une Mafia qui confisque le devenir du pays et en particuliers les sociétés étrangères (Kinros,MCM,Hondong, Sunrais,Mauritel Mattel chuinguittel et d’autres).

Le Front regrette par ailleurs le silence complice de l’opposition qui assiste indifferente au pillage des ressources du pays qui se passe au su et au vu de tout le monde comme en témoigne les conclusions de l’Inspection Générale d’Etat.

Les sorties répétitives du président de la république et son premier ministre pour dénoncer cette administration renforcent notre conviction sur l'instauration d'un laisser aller qui ne fait que renforcer le cercle des pillards.

En raison de ce qui précède et suite aux refus continue de l’administration d’appliquer la loi, et son entetement a confisquer les libertés individuelles, collectives et publiques, et l 'instauration d'une gestion unilatérale des institutions étatiques, nous lançons un appel a toutes les forces vives afin de s’unir pour mettre fin à l’accaparement des richesses du pays par une poignée de cleptomanes qui n'ont plus aucune gene de s’afficher dans un environnement ou dominent les grosses cylindrées et de nouvelles villas construites sur des terrains dont la valeur peut financer la construction d une structure de santé.

Comme nous lançons un appel pressant aux populations pour se dresser et s’immobiliser durant les prochaines élections pour imposer la transparence seule garantie du changement pour barer le passage à cette oligarchie.

Les signataires

Lebatt Ould Eytah Président du PTG

Dhehby Ould El Ghassem Président

Brahim El Kory ould Ahmed Amar Président

Hadrami Ould Ahmed Président du PKT

Dah Ould Beijary Représentant des Indépendants