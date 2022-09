La Mauritanie épinglée pour des manquements aux exigences minimales de transparence fiscale

Le département d’Etat américain classe la Mauritanie dans son rapport parmi les 69 Etats qui ne respectent pas les standards minimax de la transparence fiscale. Vendredi 9 septembre, le département d’Etat américain publiait un rapport sur la transparence fiscale à travers les cinq continents.

Selon le rapport, le gouvernement mauritanien a tenu certains comptes hors du budget sans les soumettre à un audit ou à un contrôle suffisant. ‘’ Les dispositifs supérieurs de contrôle respectent certes les normes internationales d’indépendance mais ne publient pas de rapports complets et en temps opportun’’, mentionne le document.

Le rapport a recommandé au gouvernement, ‘’dans un souci d’amélioration de la transparence financière en Mauritanie, de prendre des mesures et de soumettre du coup les comptes extra budgétaires à un audit et à une supervision appropriée, et en publiant les rapports d’audit en temps opportun’’.

Aussi, il a été suggéré au gouvernement mauritanien de ‘’ donner suite aux résultats du rapport d’audit et à s’assurer que les critères et procédures utilisés pour l’octroi des contrats et licences d’extraction des ressources naturelles soient conformes aux exigences procédurales établies par la loi’’.