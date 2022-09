Communiqué de presse: Signature de la convention de financement en faveur du secteur de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans les 2 Hodhs, l’Adrar et le Tagant (2HAT)

Son Excellence le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, M. Ousmane Mamoudou KANE, et l’Ambassadeur de France, M. Robert MOULIE, ont signé ce jeudi 8 septembre en présence de son Excellence le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement M. Sidi Mohamed Ould TALEB AMAR, la convention de financement au profit de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans le Hodh El Chargui, le Hodh El Guarbi, l’Adrar et le Tagant (2HAT).

La France est à nouveau présente aux côtés de ses partenaires mauritaniens dans l’amélioration des conditions de vie des plus vulnérables en contribution à la Stratégie Nationale pour un Accès Durable à l’Eau et à l’Assainissement à l’horizon 2030 (SNADEA) et à l’actualisation du Code de l’eau.

Le projet prévoit la réalisation et la réhabilitation de systèmes d’eau potable dans les 4 Wilayas au bénéfice de 77.000 personnes. Il créera également 10 stations pastorales pour l’abreuvement des troupeaux. Dans sa composante d’assainissement, le projet sensibilisera 127.000 personnes à l’hygiène et construira 191 blocs de latrines dans les équipements publics du Tagant et de l’Adrar, au bénéfice de 20.000 élèves. Il soutiendra la création d’une filière complète d’assainissement non-collectif dans la ville d’Atar, au bénéfice de 30.000 habitants.

Par ailleurs, le projet 2HAT s’inscrit pleinement dans l’appui au développement du Hodh Ech Chargui pour lequel, à l’initiative de Monsieur le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, les partenaires de l’Alliance Sahel se sont engagés lors de la table-ronde du 27 novembre 2021 à Néma. Cette convention de financement d’un montant de 14 millions d’euros représente un nouvel engagement concret de la France suite à cette table-ronde.

La France tient à saluer la contribution de l’Etat Mauritanien à hauteur de 2 millions d’euros et le professionnalisme des équipes du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, notamment la Direction de l’Hydraulique et la Direction de l’Assainissement, partenaires historiques de l’Agence Française de Développement en République Islamique de Mauritanie.

Nouakchott, le 8 septembre 2022