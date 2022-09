Journées culturelles du Mahsar: Entre patrimoine et modernité

L'association « El Islah pour la culture et le développement » a organisé les samedi 3 et dimanche 4 Septembre, des manifestations culturelles riches en couleurs. Des dizaines de délégations d'hommes de culture, chercheurs, notables, élus du Trarza et même d'autres régions du pays ont convergé vers la localité de Hsey El Mahsar à trois kilomètres au Nord-ouest de Méderdra. Une vingtaine de tentes y avaient été dressées pour abriter l’évènement. Dès l'arrivée des premiers invités, le fameux tamtam émiral du Trarza témoignant de son glorieux passé s’est mis à battre à l'entrée du site. Un rituel répété à chaque entrée d'une éminente personnalité. De brefs exposés rappelaient la valeur historique de ce tambour. En habits traditionnels, de jeunes hommes de la localité accueillaient également les délégations par des tirs en l’air de fusils, traditionnel souhait de bienvenue chez les tribus guerrières. Une nombreuse foule évaluée par les observateurs à plus de deux milles personnes, a fait le déplacement pour assister à cette importante rencontre parrainée par l'émir du Trarza Ahmed Salem ould H'bib et d'autres importantes personnalités locales.

Conférences au menu

L'ouverture officielle a connu un petit retard car la délégation officielle ne s'est présentée que vers 14h. La séance a débuté par une lecture du Saint Coran. Puis le conseiller du wali du Trarza a pris la parole pour déclarer les journées culturelles de Hsey el Mahsar ouvertes. L'émir du Trarza s’est alors levé pour souhaiter la bienvenue à tous et toutes, avant de rappeler l’histoire de la fondation de cette localité en 1958 par son défunt père H'bib ould Ahmed Salem. Et d’exhorter en suivant tout le monde à l'union sous les principes et les fondements de la Patrie, rappelant son soutien au pouvoir du président Ghazwani.

Second à prendre la parole, Ndeksaad ould Ndiak est le président de l'association. Il a lui aussi souhaité la bienvenue à tout le monde et remercié tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à l'organisation de ces journées. Il a ensuite souligné l'importance de la cohabitation qui traversa les siècles, entre les deux cultures contradictoires et en même temps complémentaires du Mahsar et de l'Iguidi. Citant plusieurs sources historiques et littéraires, il a fait part de l'impact positif des deux cultures sur les habitants de la zone. « Jumelles, elles sont devenues inséparables et indispensables l'une à l'autre… »

Le dernier à prendre la parole fut Cheikh Ahmedou ould Sidi, au nom des habitants, pour souhaiter la bienvenue aux hôtes et les remercier d'avoir fait le voyage pour honorer de leur présence la manifestation. Il a souligné par la suite l'importance de l'agriculture et vivement exhorté les habitants de la zone à cultiver chacun un petit champ de légumes ou de graines. « Cela conduira certainement vers l'autosuffisance alimentaire, une priorité de la politique du gouvernement... »

Après la pause déjeuner où fut servi un somptueux banquet, le brillant historien Mohamed El Moctar ould Saad a présenté une conférence sur la résistance au 19ème siècle de l'émirat du Trarza sur la rive gauche du fleuve Sénégal. Des propos qui ont fortement impressionné le public et dont le docteur Hamed ould Mahfoud a commenté avec brio les thèmes. Durant la soirée, d’autres conférences étaient au programme : le docteur Yahya ould Bara a rappelé la chronologie des cadis qui servirent sous les différents émirs du Trarza et souligné l'indépendance totale du pouvoir judiciaire à cette époque. Les émirs respectaient et exécutaient sans hésiter les jugements des cadis... Présentée par Sidi Mohamed ould Moutali, la troisième conférence a traité de la poésie sous l'égide de l'émirat. Quant à la dernière présentée par l'érudit Souvi, elle concernait la période où l'illustre Cheikh Hamahoullah était assignée en résidence surveillée à Mederdra.

Durant la soirée, le groupe Ehel Meïdah a animé un important concert musical. Le lendemain dimanche, des séances de tamtam, danses locales et jeux ont précédé l'élection du nouveau bureau d’El Islah, avant la clôture des festivités vers 18h. Et les groupes d'invités ont alors commencé à quitter avec quelque regret la si jolie localité de Hsey el Mahsar et ses verts pâturages…

Mosy