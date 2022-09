Léger remaniement du gouvernement

Le gouvernement du premier Ministre, Mohamed ould Bilal, a connu des retouches ayant touché une dizaine de départements entre sorties et changements, selon un décret de la présidence de la République, rendu public mardi enfin d’après midi.

Un changement marqué par le retour de Moulaye ould Mohamed Laghdaf,

premier Ministre sous le régime de Mohamed Abdel Aziz, qui fait son comeback à la station de Ministre, Secrétaire Général de la présidence de la République, qu’il avait également occupé vers la fin du règne Aziz.

Il remplace ainsi Yahya ould Ahmed El Waghf, nommé ministre de l’agriculture.

Le même décret envoie au Ministère de l’Education Nationale et de la Réforme du Système Educatif, Soko Adama Bocar.

Le Ministère de la Transition Numérique et de la Modernisation, est confié à Moctar ould Yedaly.

Ministère de l’Elevage : Brahim Vall ould Mohamed Lemine.

Ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle : Niang Mamoudou.

Ministre de l’Equipement et des Transports, porte parole du gouvernement, Nany ould Chrougha.

Ministre de la Culture, de la Jeunesse des Sports, chargé des Relations avec le Parlement : Mohamed ould Soueidatt.

Ministre de l’Environnement et du Développement Durable : Lalya Ali Camara.

Un mouvement dont la lecture technique ne relève pas d’une première évidence, dans un contexte de profonde crise économique et sociale.

Toutefois, ce changement revêt une importante dimension politique au moment où le président Mohamed Cheikh El Ghazouani entame la deuxième moitié de son premier mandat, avec l’ambition d’une nouvelle candidature en 2024.