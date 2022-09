Santé: Le CNC reçoit des malades du Sénégal

Le centre national de cardiologie a reçu, il y a quelques jours, une patiente évacuée par l’hôpital régional de Saint Louis, dans le nord du Sénégal. Pour certains, c'est surprenant parce que nous étions habitués à l'inverse; ils sont de nombreux mauritaniens à prendre le chemins des établissements hospitaliers sénégalais. Les choses sont en train de changer.

En concertation avec ses médecins sénégalais, la patiente a été transférée par ambulance le 17 Aout 2022, aussitôt prise en charge, préparée et admise dans la salle d’opération du service de chirurgie cardio-vasculaire. Elle fut opérée par une équipe chirurgicale de dix personnes (chirurgiens cardiovasculaires, anesthésistes, infirmiers et techniciens de bloc). L’opération a duré environ dix heures de temps, indique, Dr. Kelly, un des membres de l’équipe ayant opéré la dame qui souffrait d’une dissection de l’aorte. Une pathologie rare et grave précise-t-il, nécessitant une prise en charge rapide et donc une opération à cœur ouvert renseigne Dr Kelly.

Entourée de son fils et de sa fille, la dame se reposait, ce vendredi 2 septembre sur son lit. En bon état général, elle remercie Allah de l’avoir conduite au CNC et d’avoir été prise en charge par une équipe qualifiée. Et d’ajouter, avec léger sourire, ‘’je suis venue ici inconsciente, maintenant j’ai retrouvé mes capacités, c’est vous dire que je suis revenue de loin, grâce à Dieu et cette équipe de chirurgiens.’’

Et sa fille N G de raconter : maman est tombée vers 18h le soir et très tôt le matin, nous l’avons conduite à l’hôpital régional de Saint Louis où on a parlé d’évacuation vers la Mauritanie, j’avais du mal à comprendre et j’ai dis pourquoi à Dakar. On me répondit que le matériel adapté et une équipe spécialisée à la prise en charge de ce genre de pathologie est disponible seulement au centre national de cardiologie (CNC) de Nouakchott. Une ambulance est alors préparée et nous voilà partis sur Nouakchott. Dieu merci, nous ne regrettons, nous avons trouvé une équipe disponible, compétente et attentionnée. Vous la voyez, maman récupère. Son frère et sa mère acquiescent d’un sourire de soulagement apparemment ravis après la réussite de l’opération dont les chances de survie sont autour de 50%.

‘’Nous recevons des cas critiques du Sénégal, si je ne m’abuse, ça doit être le 3e, nous disposons d’un haut plateau technique, une équipe de professionnels pour leur prise en charge’’, indique le directeur du CNC. Les performances réalisées par les équipes du CNC prouvent, si besoin en est que l’établissement mauritanien du cœur est sur la bonne voie pour atteindre l’objectif qui lui est assigné, à savoir, devenir une référence dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest.