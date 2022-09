L'AAER au chevet des Enfants de la Rue

Dressant un constat critique de la situation des Enfants de la Rue à Nouakchott, l'Association pour l'Accompagnement et l'Education des Enfants de la Rue (AAEER) en Mauritanie a décidé d'agir sur le terrain.

Une cérémonie de don de kits vestimentaires a été organisée au PK 10 (Riyad). Occasion mise à profit par la présidente,madame Korka Sall, pour décliner les missions de son association qui " œuvre ", dit-elle, " à l'accompagnement et l'éducation des enfants de la rue en Mauritanie. Nos actions visent à éloigner ces jeunes qui vivent dans une situation d'extrême précarité, exposés aux dangers inhérents à une existence dans la rue ", a-t-elle ajouté. D’autant que l'AAEER a pour’’ but d'accompagner les nombreux enfants de la rue en Mauritanie qui vivent dans des conditions extrêmes de précarité’’. Ainsi, pour mettre toutes ‘’les chances de leurs côtés, nous organisons chaque année diverses missions humanitaires. Cette année, quatre actions principales ont été menées’’, ont fait savoir les responsables de l’AAEER.

Madame Korka Sall a remercié les nombreux adhérents de son association qui ont rendu possible grâce à leur indéfectible soutien financier la première visite et le constat qui s’est déroulée au mois de mai 2022, à Nouakchott. Mais aussi ses partenaires, notamment l'Association Solidarité Partage en France dont le soutien a permis la rénovation des deux cabanes. Et enfin, les membres du Lions-club Caravane et du Léo-club Sahel, pour leur accompagnement à la réussite de l'opération.

Les représentants des bénéficiaires ont magnifié la portée de cet acte de générosité et remercié les membres de l 'AAEER. Ce don fait suite à une mission humanitaire qui s'était rendue à Nouakchott, au mois de Mai 2022.Cette délégation avait dressé un constat dramatique de la situation des enfants de la rue. " Leurs conditions de vie sont des plus précaires. La cabane qui les loge est construite en bois avec toiture en zinc. […] Il n'a pas échappé à notre attention qu'à l'intérieur de cet abri de fortune seul le sable fait office de plancher. Les enfants couchent sur des nattes en plastique déchirées et leurs vêtements sont particulièrement sales. Cela nous a donc tout de suite semblé évident que ces enfants ont besoin de notre soutien ", indiquaient les missionnaires.

Face à l'urgence de la situation, l'AAEER a procédé, en Juillet dernier, à la réhabilitation du lieu d'habitation avec l'édification de deux nouvelles baraques et le dallage du sol en béton, grâce à la collaboration et le financement de l'association Solidarité Partage en France. Après les travaux, une distribution de kits vestimentaires a été effectuée. La satisfaction se lisait sur les visages des enfants et de leur maître.

Ibrahima Sarr s'est félicité de la bonne exécution de ces tâches qui viennent à point nommé. " Cela permettra d'améliorer les conditions de vie et d'enseignement des enfants de la Rue ".

L'AAEER projette dans le cadre de ses objectifs de pérenniser les actions de distribution d’habits et autres … mais aussi d’élargir la base des enfants suivis.

Signalons que l'AAEER a été fondée en 2021 par des franco-mauritaniens habitant en France (Europe).