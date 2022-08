Pétrole & Gaz: la Mauritanie s’apprête à étudier ses gazoducs offshore

Dans une suite logique à la récente élaboration de sa stratégie gazière (Gas Master Plan) dont Financial Afrik avait fait écho, la Mauritanie vient de lancer – à travers la Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM) – une consultation internationale restreinte pour l’étude de faisabilité de son réseau de gazoducs offshore.

L’étude en question vient opportunément en perspective du « first gas » de la phase 1 du méga champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) prévu en 2023 et de l’imminence de la signature de la décision finale d’investissement (DFI) de la phase 2 du GTA qui devra intervenir avant la fin de l’année 2022. De même l’étude des gazoducs offshore mauritaniens est à mettre en perspectives avec les promesses de développement du gigantesque champ gazier offshore de BirAllah dont les réserves initiales sont estimées entre 50 et 80Tcf.

