Une association des anciens candidats à la présidence de la République voit le jour

Le ministère de l’Intérieur vient de délivrer un récépissé définitif à l’association de l’Union des anciens candidats à la présidence de la République (UACRP). Cette association apolitique et à but non lucratif ‘’ œuvre comme laboratoire d’idées, offrant conseils pour la sauvegarde de l’intérêt national supérieur. Elle veut contribuer à asseoir une démocratie participative et inclusive dans l’intérêt national supérieur en apportant le conseil technique, la médiation utile, l’expérience et en prêchant la bonne parole.C’est une organisation mutualiste qui milite pour la défense des intérêts moraux et matériels de ses adhérents et qui agit pour renforcer l’inter solidarité du groupe ».

L’UACRP est présidée par Boydiel Houmeid. Mohamed Mohamed El Moctar Tomy assure le poste de secrétaire général.Tandis que Mme Aicha Sidi Mohamed Jedane est la trésorière générale.

Elle veut faire adopter par l’Etat le statut de l’ancien candidat à la présidence de la République (SACP) comme ce fut le cas avec les statuts de l’Ancien président de la République et de l’ancien premier ministre.