﻿Kaédi : formidable élan de solidarité envers les victimes d’inondations

Les hommes politiques et notables de la ville de Kaédi se mobilisent et affichent un formidable élan de solidarité envers des populations de la ville, victimes d’inondations après les pluies tombées au cours des derniers jours.

Des actions de la part des privés qui viennent en complément du travail des autorités, notamment le Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA), qui a réalisé une opération couvrant 1500 familles, dimanche.

Parmi les personnalités impliquées dans les actions de secours, on note Ba Yaya Bocar, ancien ministre, Ba Samba, un cadre du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, les Etablissements Aliou Samba NDiaye, qui ont distribué mardi, une importante quantité de

riz dans les sites de recasement des sinistrés (Lycée de Kaédi, collège de Kaédi et école Varough).