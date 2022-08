L’ARGF offre une ambulance au poste de santé de Garlol   

Les populations du village de Garlol ont vibré, il y a quelques jours aux sons de tam-tams, de youyous, de chants et d’applaudissements. Et pour cause, son poste de santé recevait une ambulance flambant-neuve de l’Amicale des Ressortissants de Garlol en France (ARGF). Pour marquer l’événement, les responsables locaux du village ont convié les autorités administratives, sécuritaires, municipales et des villages voisins de la commune.

Ce don acquis avec l’appui des partenaires de l’ARGF, à savoir, l’association COALLIA et la Fondation France vient répondre à une préoccupation majeure des populations de ce village, de ses voisins immédiats (Thilla, Botto, Ali Baidi, Thiéguelel, Liliya, Sorimalé et Thiodji Ngoulli) mais également ceux de toute la commune Niabina Garalol, département de M’Bagne.

Concrètement, il s’agit d’ « aider les populations à pouvoir évacuer en temps réel et en toute sécurité, les femmes en état de couche ou des malades accidentés, des cas d’urgences médicales ou chirurgicales », explique Moussa Anne, président d’ARGF, joint depuis la France par Whatsapp. Les postes de santé villageois ne disposant pas de tels moyens de transport.

Créée pour porter le développement de Garlol, l’ARGF avait retenu parmi, entre autres priorités, le désenclavement de la zone et le déficit criant en matière de transport médicalisé. Il en résulte de graves préjudices aux citoyens de la zone, avec souvent des pertes en vies humaines.

Faciliter les évacuations d’urgences

Le village de Garlol, comme ses voisins immédiats se situe dans une zone inondable. Pendant la saison des pluies et avec la montée des eaux du Fleuve Sénégal, ces villages peuvent rester des jours voire des semaines, coupés du reste de la commune et de la Mauritanie ; des voitures ne peuvent pas s’y aventurer à cause des ravins, de rivières et de marigots. « Ainsi, pour évacuer des malades auprès des hôpitaux de Bababé, de Boghé, de Kaédi, d’Aleg ou éventuellement vers Nouakchott, les familles sont obligées d’emprunter des charrettes pour franchir, par fois pendant la nuit, les 7 km les séparant du goudron, avec, on l’imagine bien, de gros risques », explique M Anne.

L’amicale des Ressortissants de Garlol en France est une association reconnue en France (Loi de 1091). Outre ceux vivant dans l’hexagone, elle compte aussi ceux d’autres contrées et beaucoup de sympathisants, tous bénévoles qui œuvrent pour le développement économique et social des populations vivant dans cette commune rurale du département de M’Bagne.

Pérenniser l’outil

Elle a contribué activement à la réalisation de quelques projets viables à Garlol : la construction d’un collège, la réalisation d’un forage, la construction d’écoles mais aussi la clôture de cimetières de Garlol, indique le président de l’ARGF.

Conscient des difficultés liée à la gestion et à la pérennisation de l’outil – prise en charge du chauffeur, du carburant et des pièces de recharge, le président de ARGF pense qu’un comité de gestion sera mis en place par les populations, principales concernées en accord avec le chef poste de santé, le chef de la circonscription sanitaire du département de M’Bagne et la mairie. L’ARGF, poursuit-il, n’a fait qu’apporter son appui aux populations, il n’entend, sous aucun prétexte décider à leur place de la manière dont l’ambulance sera gérée. Nous ne pouvons que les exhorter à faire bon usage de cet outil, car c’est le leur..

Pour un développement intégré

A en croire Moussa Anne, l’ARGF continue à dérouler son plan d’action et œuvrera pour la mise en commun de projets structurants intégrés au niveau des villages de la commune mais également du département car leurs préoccupations sont identiques : problème d’eau, d’infrastructures scolaires, la promotion de l’agriculture pour moderniser et diversifier la production et aller vers l’autosuffisance alimentaire, la protection d’écosystème (environnement), le développement d’activités génératrices de revenus centrées principalement sur les femmes et les jeunes etc. « A notre avis, la diaspora a le devoir d’apporter son soutien aux populations restées au pays et partant accompagner les efforts des pouvoirs publics de son pays. »

Profitant de la remise de l’ambulance, les responsables de l’ARGF ont remercié les autorités administratives et de sécurité du département, le maire de la commune Aliou Sarr pour leur présence et accompagnement, les responsables des différentes postes de santé des villages pour leur travail, les partenaires extérieurs pour leur soutien constant et les populations, de Garlol, avec à leur tête leur chef de village, M. N’Dongo Moctar.