Sebkha : Otage des eaux

Depuis vendredi dernier, plusieurs quartiers de Sebkha notamment Kouva et Basra font face à des inondations, suite aux fortes précipitations enregistrées ces derniers jours. Une situation qui dure depuis plusieurs années causant de nombreux désagréments aux habitants. De nombreux blocs de maisons sont ceinturés par les eaux. Les populations sont contraintes de patauger dans les eaux déjà boueuses et dégageant des odeurs pestilentielles pour quitter leurs pâtés de maisons. Cette situation rend difficile le quotidien des habitants qui sont impuissants face aux eaux stagnantes. Laissées à elles-mêmes par les autorités administratives et communales, ces populations ne cessent d’exprimer leur raz le bol face à la persistance de cette situation dramatique. Impuissantes face aux eaux stagnantes, les populations redoutent les épidémies saisonnières. Il est vrai que les personnes sinistrées n'ont d'autres choix que de cohabiter avec les eaux usées mélangées aux eaux de pluies ainsi qu'avec les moustiques. Plusieurs familles sinistrées n’ont pas reçu de soutien. Sans grands moyens, elles se battent pour sortir la tête de l'eau et faire face aux innombrables difficultés.

Le 16 août dernier, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, M. Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, avait lancé, depuis le quartier de l’ancien somelec de Sebkha, la campagne pour aspirer ces eaux des rues et ruelles latérales et des places publiques dans les trois wilayas de Nouakchott, lors d’une visite de terrain dans les quartiers inondés par les pluies récentes. Cette opération a juste duré le temps de lancement. Depuis lors, aucune citerne de l’ONAS(l'Office National de l'ASsainissement) n’a été aperçue dans les différents quartiers où on implore la clémence du ciel.

A Sebkha, le ministre a reconnu que la situation de l’assainissement dans la ville de Nouakchott n’est pas satisfaisante. Elle résulte, explique-t-il, ‘’ d’accumulations d’actions négatives dans le passé, principalement dues à l’absence de planification’’. Ould Taleb Amar avait assuré que son département œuvre à trouver des solutions appropriées et de façon durable à la situation de l’assainissement dans la capitale.

En 2019, le gouvernement mauritanien avait effectué une étude pour la mise en place d’un réseau d’assainissement à Nouakchott.Ce projet devrait coûter 262 millions de dollars. En dépit des déclarations d’intention, les populations continuent à souffrir après chaque pluie.