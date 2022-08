﻿ Sebkha et de Teyarett : ADSI et  AKCVAH engagées à lutter contre la  violence

L’Association pour le développement social intégré (ADSI) et l’Association Ksar culture Veil et action humanitaire (AKCVAH) projettent de mettre sur pied un conseil de prévention contre la violence et l’extrémisme chez les jeunes. Ces deux organisations entendent dans la foulée rendre opérationnel le plan d’action de prévention contre la violence et l’extrémisme chez les jeunes. Lors de la clôture des travaux relatifs au projet ‘’renforcement de la cohésion sociale et la prévention de l’extrémisme violent auprès des jeunes’’ financé par le projet SEMAH-prévention des conflits et promotion du dialogue interculturel, les deux organisations ont répertorié une série d’activités de conférences/débats et de sensibilisations dans les moughataas de Sebkha et de Teyarett. Ainsi, deux ateliers de formations ciblant des élèves du secondaire, les jeunes leaders d’associations, de jeunes leaders d’opinions, les acteurs de la société civile et les clubs de jeunes au sein des deux moughtataa. Des conférences/débats dans les lycées, les sièges des ONG et la commune de Sebkha ont réuni 400 jeunes.1200 jeunes ont été sensibilisés.

Pour ADSI et AKCVAH, dans le contexte de crise et de conflits que nous observons un peu partout dans le monde, les thématiques abordées par le projet sont déterminantes dans la prise en compte de la problématique de l’extrémisme violent chez les jeunes. Dès lors, les deux associations se sont engagées à contribuer à la lutte contre la violence, à travers la mise en place d’un ensemble d’activités de renforcement des capacités des jeunes. Mais aussi la sensibilisation en vue de vulgariser les valeurs véhiculées par les thématiques de cohésion sociale, de cohabitation pacifique, de citoyenneté et la prévention de l’extrémisme violent. Les deux organisations ont saisi l’opportunité pour remercier le projet SEMAH prévention et les autorités administratives et communales de Sebkha et Teyarett pour leur soutien.