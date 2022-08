 Ghazouani au chevet des populations de Kaédi

Le président Mohamed Cheikh El Ghazouani s’est rendu ce samedi après-midi (21 août) à Kaédi, au chevet des populations de cette ville, victimes d’inondations, après des pluies diluviennes ayant causé des blessés et plusieurs dégâts matériels.

Déclinant l’objectif de cette visite, le chef de l’Etat a expliqué qu’elle vise « à manifester sa solidarité avec les citoyens, les soutenir et s’informer directement de leurs conditions de vie, après les fortes pluies et les inondations enregistrées dans la ville. Et suivre les efforts déployés en vue d’évacuer les eaux des rues principales et des habitations dans les quartiers sinistrés », selon des propos rapportés par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

Au-delà de la solidarité symbolique et des premières urgences sanitaires sociales, le déplacement de Ghazouani dans la capitale du Gorgol va également servir « à l’évaluation globale des dégâts

causés par cette situation, la mobilisation des moyens pour organiser les secours, identifier les lacunes et insuffisances, en ce qui concerne les engins et ressources financières, dans le but de les surmonter de manière rapide et immédiate».