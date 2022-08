Pluies diluviennes à M’Bagne : Un député en appelle au président de la République

Après les fortes pluies tombées ces derniers jours dans nombre de localités du pays et les destructions de maisons et d’infrastructures par inondations, avec hélas les conséquences parfois dramatiques qu’elles ont occasionnées par endroit dans sa circonscription, l’un des députés de M’Bagne, M. Amadou Moctar Niang a lancé un appel pressent au président de la République afin de venir en aide aux populations. Cet appel, reçu au Calame intervient alors que l'elu de M'Bagne est en voyage, a Johannesburg, en Afrique du Sud où il prend part à la réunion du Parlement africain dont il est membre.

Comme ailleurs, les différents villages du département de M’Bagne dont certains sont batis sur les bords du fleuve Sénégal et sur l'un de ses plus importants affluents et d’autres sur des ravins, dépressions ou à la lisière des plaines du Walo, ont été durement frappés par les récentes pluies diluviennes qui continuent de s’abattre sur la zone, depuis quelques jours. Avec pour conséquences, des maisons envahies par les eaux de ruissellement ou du fleuve. Celles construites en banco ou couvertes de zinc se sont écroulées heureusement sans faire de victimes humaines.

Après avoir noté « la volonté affichée du président de la République d'interrompre ses vacances pour se rendre sur les sites sinistrés et la célérité des interventions d’urgence pour réconforter et soulager les populations », le député Niang dit être convaincu que le président de la République ne manquera pas de faire inclure les victimes de pluies diluviennes et des inondations de M’Bagne, dans les interventions d’urgence du gouvernement. Il a enfin invité tous les élus, cadres et autres bonnes volonté de la circonscription à un élan de solidarité au profit des populations sinistrées.