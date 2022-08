HAPA :Note d'information

Dans une émission de la chaîne Ivoiriennne NCI, "Les hommes d'ici" du 12 Août 2022 diffusée de 13 h 05 minutes à 14h 01 minute portant sur le thème :"La polygamie: Légaliser pour satisfaire qui?" Monsieur Yoman, consultant de l'émission, a affirmé qu'en Mauritanie par exemple, des femmes ont plusieurs maris officiels. Selon lui, cette pratique ne choque personne car faisant partie des habitudes et de la culture.

Suite à ces propos désobligeants, le Président de la HAPA a saisi son homologue de la HACA..

Réagissant avec promptitude, ce dernier a adressé une lettre au Directeur de la chaîne NCl en l'intimant d'apporter un rectificatif à cette assertion non étayée dans la prochaine programmation de l'émission.

En réponse à cette lettre, le Directeur général de la Chaîne présente d'ores et déjà ses excuses aux ressortissants et au peuple frère de Mauritanie pour ces graves propos qui portent atteinte à l'image d'un pays frère et ami et qui heurtent au surplus leur morale civilisationnelle et religieuse.

Monsieur Yoman a fait d'ores et déjà son mea culpa et présentera encore ses excuses dans sa prochaine émission.