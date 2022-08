Plusieurs quartiers de Kaédi sous les eaux

Des pluies diluviennes estimées à 170 millimètres, sont tombées ce jeudi 18 août dans la ville de Kaédi et environs, causant des inondations dans

les habitations, de nombreux blessés et d’énormes dégâts matériels, selon plusieurs sources concordantes confirmées par les autorités

administratives.

Des populations ont été évacuées de leurs maisons submergées par les eaux.Un témoignage sur place signale «l’arrivée des eaux à une dizaine de mètres d’une demeure située dans le quartier dit Moderne (situé à l’Ouest de la ville). Les averses continuent de tomber, avec de forts gros risques d’inondation pour notre maison, située dans un quartier considéré comme à l’abri du phénomène jusque là».

Les différents services concernés et surtout l’armée, ont été mobilisés pour venir en aide aux populations sinistrées.