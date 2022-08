﻿Retraite à 68 ans pour enseignants, chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret portant modification de certaines dispositions du décret 2006 -126 du 04 décembre 2006, modifié, portant statut particulier des enseignants, chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires, au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi 17 août 2022.

« Cette modification vise à fixer la limite de l’âge pour l’admission à la retraite à 68 ans, en exécution des engagements du président de la République, et compte tenu également de la spécificité des corps de l’enseignement supérieur et la nécessité de ralentir le rythme de départ à la retraite qui concerne des enseignants chercheurs ayant, dans leur majorité, d’importances expériences cumulées dans leur domaine de spécialité, afin de répondre aux besoins liés à l’extension et à la diversion de l’enseignement supérieur au cours des 3 dernières années », selon le communiqué du Conseil des Ministres.