Gouvernance : un trou de prés de 1,4 milliard de MRU (IGE)

1,38 milliards de MRU ont été dépensés « de manière inappropriée » , donc en violation des règles de gouvernance des finances publiques, selon une révélation faite par l’Inspecteur Général d’Etat (IGE), Hassan ould Zeine, qui s’exprimait au cours d’une rencontre avec la presse, organisée mardi 16 août en fin d’après-midi.

« De fausses factures ont servi de mode opératoire pour la commission de ces infractions à hauteur de 800 millions de MRU ». Les faits allégués par l’IGE sont le produit d’un travail établi par 16 missions d’enquête à travers tout le pays et les missions diplomatiques à l’étranger, sur un total de 19 missions.

Celles-ci « ont visité 178 communautés résidentielles et inspecté 180 établissements ou institutions publiques ».

Parlant de la répression des infractions relevées, M. Zeine a indiqué que les présumés auteurs des faits incriminés, 20 personnes, font l’objet de poursuites devant les juridictions compétentes. Elles ont été placées en détention préventive et un montant 270 millions de MRU est en cours de remboursement».

