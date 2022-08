Le ministre des Affaires économiques rend visite au Guichet Unique

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a effectué, mardi à Nouakchott, une visite d'inspection au Guichet Unique affilié à l'Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie.

Le ministre, accompagné du staff de son département, s’est rendu dans les services de l’institution pour s’enquérir des différents aspects du travail, de ses performances les plus marquantes, et pour en connaître les enjeux mais aussi les perspectives par rapport à la mission qui leur est confiée.

Au cours de la visite, Il a tenu une séance à huis clos avec le staff technique du Guichet unique et a suivi une présentation faite par la Directrice de l'Agence de Promotion des Investissements, Mme Aissata Lam, sur les nouvelles mesures prises au niveau du Guichet Unique pour faciliter et accélérer la création des entreprises au niveau national.

À l’issue de la visite, M. Ousmane Mamoudou Kane a fait une déclaration dans laquelle il a expliqué que l’APIM a pu trouver sa place dans le paysage économique national, en enregistrant des performances remarquables.

Il a exhorté les équipes de l’Agence à doubler des efforts supplémentaires pour redynamiser l’économie mauritanienne, soulignant qu’il y a le besoin de créer un réseau des PME, d’attirer encore davantage des investissements sur le plan local et international, et de promouvoir les potentialités économiques du pays ; mais aussi de rassurer les investisseurs par rapport au climat des affaires national.

Pour sa part la directrice de l’APIM, a indiqué que la visite du ministre a permis de lui expliquer les différents changements qui ont été opérés depuis le déménagement du Guichet unique il y a quelques mois ; une étape importante du plan stratégique qui a été adopté au niveau de l’APIM dont l’un des piliers est de faire de l’agence une organisation agile, pérenne et bien orientée.