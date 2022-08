M’Bagne : Réunion des cadres du parti INSAV

Les responsables des structures et les cadres du parti INSAV du département de M’Bagne ont été conviés à une réunion, à M’bagne, le mercredi dernier (10 août), autour du bilan des trois ans du président Ghazwani à la tête du pays.

Prenant la parole, l’ancien ministre Bâ Bocar Soulé, membre du conseil national d’INSAV, a d’abord fait le compte rendu du dernier congrès du parti. Un conclave qui a consacré le changement de nom de l’UPR, devenu depuis, INSAV, « équité ». Pour ce responsable politique du département de M’Bagne, ‘’ce changement traduit la volonté du parti de bien caler avec la politique du président de la République, centrée sur les populations, particulièrement les plus démunies. Ce changement était prévisible depuis le discours historique et programme du président Ghazwani, lors du Festival des villes du patrimoine à Ouadane, l’an dernier’’, rappelle Ba Bocar Soulé. Une politique qui ne laisse aucun mauritanien en rade, a-t-il tenu à préciser.

Le 2e thème de la rencontre a porté sur les grands dossiers sur lesquels planche le gouvernement de la République. Il s’agit, cite-t-il, de la campagne agricole 2022 – 2023, lancée par le président Ghazwani à Tamchakett, il y a quelques semaines et pour laquelle le département de l’agriculture a reçu des instructions fermes pour sa réussite. Face aux responsables et cadres locaux et ceux venus de Nouakchott, cet ancien ministre du développement rural a martelé qu’il est inacceptable qu’avec un important potentiel de terres cultivables, de l’eau et des bras que des populations connaissent la famine. Quand on a bénéficié de cette chance du ciel et de la volonté du gouvernement de prendre toutes les dispositions pour atteindre l’autosuffisance alimentaire – nouvelle politique de mise en œuvre des terres, on doit retrousser les manches et travailler.

Abordant la question des langues Pulaar, Soninké et Oulof et leur introduction dans le système éducatif, Bâ Bocar Soulé a noté que la loi portant la réforme de l’éducation vient constituer une avancée par rapport à tout ce que le pays a connu auparavant. Elle vient non seulement démocratiser notre système éducatif mais aussi renforcer et consolider notre unité nationale. Une volonté affichée par le président Ghazwani depuis sa campagne électorale et son discours d’investiture du 1er aout 2019, a rappelé Bocar Soulé avant de préciser : avec cette loi, la Mauritanie devient le seul pays où certains citoyens seront contraints à apprendre une 2e langue nationale de leur choix. C’est un véritable ciment de nos différentes composantes, s’est réjoui le membre du conseil national d’INSAV.

Abordant enfin le 3e point de son intervention, Bocar Soulé a souligné la volonté affichée du président de la République de trouver une solution définitive au passif humanitaire avec les associations concernées (Veuves, orphelins, rescapés, déportés et rapatriés…). « Cet engagement avait été lancé, le 2 mars 2019 quand le président Ghazwani, dans son discours de candidature à la présidence de la République au stade de la capitale, avait dit en substance qu’il s’engageait à rétablir dans leurs droits, toutes victimes d’injustices ». Cet engagement très fort est en train de se concrétiser. En effet, le président de la République a confié au ministre des affaires économiques et des secteurs productifs et au ministre secrétaire général de la présidence, le suivi de ce dossier avec les organisations représentatives concernées.

Sur ces deux derniers points, Bocar n’a pas manqué de mettre en garde les mauritaniens contre les colporteurs de désinformations et de manipulations, ceux qui sèment la division à travers les réseaux sociaux. « La Mauritanie est une et indivisible », a-t-il lancé à la fin de son intervention.

Enfin, selon nos informations, cette première rencontre départementale intervenue quelque temps après la dénomination de l’UPR a connu une forte mobilisation. Aux côtés des du secrétaire général de la section départementale du parti, Seck Slieye, le maire INSAV de M’Bagne, Hassane Seck, des secrétaires généraux des sous-sections, des élus, des cadres et militants du parti de INSAV, on a noté la présence des cadres de Nouakchott, Basse Younouss, El hadj Hamadi Sidi. Tous ont été invités à relayer le message au niveau des militants et sympatisants à la base.