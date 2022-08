TMLSA accueille des délégations de Parlementaires Mauritaniens et de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien

Nouakchott, le 13 août 2022_ Kinross TMLSA démontre de nouveau son attachement à la transparence et est fier d’avoir accueilli les délégations de Parlementaires Mauritaniens et de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM) pour deux visites officielles sur le site de Tasiast.

TMLSA a présenté aux deux honorables délégations plus d'informations sur ses opérations et ses contributions sociales et économiques au développement de la Mauritanie. Au cours de la dernière décennie, TMLSA a créé des milliers d'emplois, assuré la formation de ses employés et apporté une contribution directe aux communautés locales, pour un montant total de 645 millions MRU (17,1 millions USD), en se concentrant sur des aspects vitaux tels que la distribution d'eau douce, la santé humaine et animale, l'éducation et la promotion de l'entrepreneuriat local.

DÉLÉGATION PARLEMENTAIRE

Le 7 août 2022, une délégation de parlementaires de la République Islamique de Mauritanie a été reçue par la direction générale de Tasiast pour une visite d'une journée de la mine. Quatre parlementaires ont pu découvrir la mine de Tasiast et ses infrastructures, avec une visite de la fosse de de West Branch, de l'atelier de maintenance et de la salle de régulation.

La délégation parlementaire a rencontré M. Brahim Ould Mbareck et M. Gavin Ferguson, respectivement Président et Directeur général de Kinross Tasiast, ainsi que de nombreux cadres et employés mauritaniens. Plusieurs présentations ont été faites, notamment sur les thèmes de la contribution de TMLSA à l'économie du pays, à l'environnement et à la chaîne d'approvisionnement locale.

UNION NATIONALE DES EMPLOYEURS MAURITANIENS

Le 28 juillet 2022, une délégation de 21 cadres et membres de l'Union Nationale du Patronat Mauritanien (UNPM), conduite par son Président, Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a également effectué une visite d'une journée sur le site de Kinross Tasiast.

Plusieurs visites de terrain ont permis à la délégation de découvrir sur place les principaux secteurs d'activité de la mine, notamment la fosse West Branch, l'usine de traitement, les ateliers de maintenance et les installations du camp où résident les employés de Tasiast. Au cours de la journée, plusieurs présentations ont été faites sur les contributions de TMLSA en Mauritanie et sur la chaîne d'approvisionnement locale, ces dernières suscitant de nombreuses questions et de riches discussions. Pleinement disponibles aux côtés de M. Brahim Ould Mbarek et M. Gavin Ferguson, les managers présents, pour la plupart mauritaniens, ont pu apporter leur expertise pour mettre en avant les procédures de bonne gouvernance mises en place pour une gestion transparente des appels d'offres et des contrats avec les fournisseurs locaux.

Kinross TMLSA est très heureuse d'avoir pu accueillir ces deux honorables délégations pour leur présenter ses activités minières quotidiennes, partager plus d'informations sur ses collaborateurs, notamment les échanges ouverts et les réunions en privé avec ses employés mauritaniens, et présenter les impacts positifs de TMLSA sur les communautés et les entreprises locales.

