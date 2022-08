La pêche artisanale : obstacles et perspectives/deuxième partie

La pêche artisanale joue un rôle important à plusieurs niveaux, à savoir : l’absorption du chômage, la satisfaction des besoins alimentaires des population et la contribution directe au développement durable du pays. L’importance de ce rôle n’a pas cessé depuis plusieurs années.

En effet, afin d’améliorer les conditions d’exploitation de ce secteur, il est nécessaire de lancer une plateforme pour le suivi des embarcations de pêche artisanale via la balise satellitaire qui permet de savoir à tout moment où se situe chaque embarcation et où se situe chaque pêcheur afin de renforcer la surveillance des activités liées à la pêche artisanale. Ce dispositif permet de façon tangible de régler plusieurs de nos préoccupations telles que la connaissance de zones de pêche et des aires marines protégées, la sécurité des pêcheurs lors de la navigation en mer grâce à la technologie et le suivi par satellite, la possibilité pour les propriétaires d’embarcations de localiser où se trouvent leurs pirogues.

En outre, ce dispositif proposé de surveillance permettra aussi d’améliorer le contrôle des captures ainsi que les opérations de débarquement et d’embarquement afin d’atteindre l’objectif de conservation durable.

Par ailleurs, nous vous proposons la mise en place d’un centre d’excellence professionnelle qui offrira des formations appropriées pour les pêcheurs de la pêche artisanale sur les questions de surveillance et sur les techniques de contrôle des pirogues et des navires et l’usage des systèmes de surveillances et sauvetages anti-incendie pour une meilleure exploitation de la pêche, le renforcement du rôle joué par les acteurs de la pêche artisanale à savoir l’Etat les organisations professionnelles et les ONG afin de relever les défis qui se posent à ce secteur en matière d’élaboration de stratégie sur les grands enjeux du secteur à savoir : gestion durable, accord de pêche prenant en considération l’intérêt suprême du pays et libéralisation du secteur, valorisation des captures, amélioration des conditions de sécurité et la sauvegarde des vies humaines, équipements des pirogues par des caissons isothermes afin de maintenir la qualité des produits de la pêche artisanale et interdiction des sacs non respectueux de l’environnement.

Enfin, pour assurer la durabilité de la pêche artisanale, il est nécessaire de s’adresser à tous les acteurs impliqués dans le secteur et chercher à orienter et à encourager les autorités en place, les communautés de pêcheurs et les autres parties prenantes à travailler ensemble de façon responsable et à rendre sûre et durable la pêche artisanale.

CHEIKH AHMED

