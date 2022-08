Mattel lance wifina, la première offre Internet convergente fixe et mobile en Mauritanie

Mattel, premier opérateur mobile en Mauritanie et acteur incontournable des nouvelles technologies du pays, innove encore sur le marché de l’internet et lance l’offre wifina, la première offre internet convergente fixe et mobile qui permet de bénéficier, en même temps, du wifi à la maison et de l’internet mobile à l’extérieur.

La nouvelle offre wifina de Mattel est la réponse idoine au besoin de milliers de ménages mauritaniens désirant bénéficier d’une solution complète de connexion Internet haut débit illimité, multi-utilisateurs et multi-usages fixe et mobile.

En effet, prête à l’emploi et ne nécessitant aucune installation technique (Plug and Play), la box wifina est simple d’usage et offre de l’internet haut débit avec une couverture wifi étendue.

En plus du wifi à la maison, et en exclusivité nationale, wifina offre la possibilité de partager le même abonnement avec tous les membres de la famille pour leur permettre d’accéder à l’internet en mobilité sur leurs smartphones, ou tout autre type de device (Tablette, montre connectée, …), partout en ville.

Wifina est proposée en abonnement mensuels prépayée sans engagement basée sur des recharges physiques ou électroniques et est disponible dans les agences commerciales de Mattel à Nouakchott et à Nouadhibou et bientôt dans d’autres villes du pays.

Pour plus d’informations, visitez notre site web www.mattel.mr /wifina ou contactez notre centre de relation client par WhatsApp sur le numéro 36 000 132.

Wifina nous connecte à toute heure, à la maison et à l’extérieur