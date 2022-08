J'ai passé la majeure partie du mois de juillet en voyage d'affaires au Gabon et au Cameroun. Sur la base de mes observations lors de mes visites de sites, je peux dire que la crise céréalière provoquée par la guerre russo-ukrainienne a eu un impact très négatif sur le continent africain. L'augmentation extrême des prix du blé, de la farine, de l'huile et des céréales rend difficile la satisfaction même des besoins alimentaires de base du continent. Les producteurs de farine, les grossistes alimentaires et les installations de production de pain en Afrique en sont arrivés au point de perdre la quasi-totalité de leurs marges bénéficiaires face à l'augmentation incontrôlable des prix des céréales.

Page noire

Alors, comment la chaîne d'événements qui a déclenché cette crise céréalière dans le monde a-t-elle commencé ? Examinons ce problème ensemble. Avec l'entrée de la Russie en Ukraine le 20 février, une page très noire s'est ouverte dans le commerce mondial comme dans la conjoncture mondiale. Les déséquilibres amorcés avec la hausse des prix du pétrole et de l'or se sont poursuivis avec la forte hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie. Enfin, l'euro, monnaie de l'Union européenne, a connu une forte dépréciation et s'est retrouvé au même niveau de parité avec le dollar américain. Tous ces facteurs que j'ai mentionnés ont porté un coup fondamental au commerce et aux flux monétaires dans le monde, et le continent africain a pris sa part désagréable de cette situation.

Alors que s'est-il passé dans la dernière situation ? Examinons maintenant les derniers développements qui peuvent être considérés comme positifs. Même la déclaration du secrétaire des Nations Unies selon laquelle "le monde sera très bientôt confronté à une grave crise de la faim", la privation alimentaire simultanée de nombreux pays et l'augmentation exorbitante des prix des denrées alimentaires ont poussé les pays occidentaux à prendre des mesures urgentes. À cet égard, la Turquie, qui entretient les meilleures relations avec la Russie et l'Ukraine depuis le début de la guerre et a assumé le rôle de médiateur, a pris l'initiative et fait le premier pas à cet égard, et a fait le nécessaire pour ouvrir un corridor céréalier dans la Mer Noire. Lorsque les tournées de l'ONU visant à convaincre l'UE et les États-Unis ont également donné un résultat positif, les deux États en opposition, la Russie et l'Ukraine, se sont assis à la table d'Istanbul sous la supervision de la Turquie et de l'ONU, donnant le feu vert à une solution au problème publier. Au début de la guerre, les forces navales russes avaient stoppé le commerce maritime de l'Ukraine en posant des mines dans tous les ports ukrainiens, en particulier le port d'Odessa. Avec cet accord signé le 25 juillet à Istanbul, un corridor céréalier sûr sera créé en mer Noire sous la houlette d'un comité représentatif établi à Istanbul, et des navires chargés de céréales attendent sur toutes les côtes ukrainiennes, notamment dans le port de Odessa, pour approvisionner le monde entier. Il est prévu que 35 millions de tonnes de céréales et de produits à base d'huile de tournesol atteindront l'Afrique, l'Asie, l'Europe et l'Amérique d'ici 6 à 8 mois. La Russie, qui était le parti d'opposition pendant la guerre, a déclaré qu'elle ne signerait cet accord qu'à une seule condition. Cette condition est la levée de l'embargo sur les exportations alimentaires imposé à la Russie par les États occidentaux. Grâce aux efforts de l'ONU, toutes les parties se sont serré la main (États-Unis et UE), ce qui a permis aux navires russes en attente dans les ports de Yalta et de Sébastopol d'être à nouveau ouverts au commerce mondial. “C'est un accord pour le monde”, a déclaré Antonio Guterres (secrétaire général de l'ONU) lors de la cérémonie de signature. « Cela apportera un soulagement aux pays en développement au bord de la faillite et aux personnes les plus vulnérables au bord de la famine, et contribuera à stabiliser les prix alimentaires mondiaux, qui étaient déjà à des niveaux records, même avant la guerre ».

Le grenier du Monde

Russie - Ukraine ces deux pays sont les greniers du monde et réunissent 30% du blé produit dans le monde. Avec un calcul très simple, si l'on suppose qu'un pain sur trois produit dans le monde est fait avec des céréales de cette région, on soulignerait mieux l'importance du blé ukraino-russe ramené au commerce avec l'accord conclu à Istanbul -Turquie. La valeur commerciale du grain emprisonné dans les ports et les entrepôts est de 15 milliards de dollars. Ces produits arriveront dans les ports du monde en passant par le Bosphore/Istanbul, par la mer d'Azov. On estime que 5 000 croisières commerciales seront effectuées pour l'expédition des produits connexes. À mon avis, c'est un nombre suffisant pour indiquer l'ampleur de l'incident qui a été résolu. Comme beaucoup d'entre vous l'ont suivi dans mes articles précédents, je fais régulièrement des voyages d'affaires sur le continent africain sur une base mensuelle, suivant de près le pouls des commerçants et des populations locales. Les pays d'Afrique qui dépendaient fortement ou complètement de l'Ukraine et de la Russie pour les importations de blé ont été poussés plus loin dans la difficulté. Le pain est l'aliment le plus fondamental dans de nombreux pays africains, et tant les producteurs de pain que les populations ont rencontré de gros problèmes en raison de la hausse des prix causée par la crise du blé. Le doublement des prix du blé en peu de temps s'est également répercuté sur les prix du pain et de la nourriture, et cela a porté un coup dur aux Africains qui essaient de vivre avec un revenu fixe. (En un an, le prix de la tonne de blé est passé de 200-250 $ à 400-450 $, ce qui a conduit à un pic d'inflation alimentaire mondiale). Cependant, il semble que les jours difficiles soient terminés. Avec la contribution de la médiation de la Turquie, nous approchons des beaux jours. Je crois que les fluctuations des prix du pétrole, de la farine, du pain, du sel, du sucre, des pâtes et du riz seront équilibrées avec cet accord de corridor de sécurité. Car, le jour même où cet accord a été conclu, la bourse américaine du blé a connu une dépréciation de 5 % et est tombée au plus bas de l'année. En bref, avec cette initiative prise sous la direction de la Turquie, la sécurité alimentaire de 7,7 milliards de citoyens du monde a été assurée. J'espère que d'ici la fin de l'année, lorsque les prix des denrées alimentaires se stabiliseront également, les producteurs et les consommateurs africains de denrées alimentaires reprendront également leur souffle, de cette manière, le commerce reprendra également vie, les flux de trésorerie seront relancés, la situation générale redeviendra normale et le danger de famine cessera.

Cem Pedrar

Directeur Afrique à la société Pakmaya, Pak Holding

Turquie