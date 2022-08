Moins létal, le COVID-19 est toujours là

De moins en moins létal, le coronavirus (COVID-19) reste toujours une menace contre la santé des populations en Mauritanie.

Ainsi, le bulletin quotidien du ministère de la santé consacré à la pandémie mondiale, qui sévit depuis mars 2020 avec d’énormes piques à certaines périodes pendant la première année et en 2021, pour la journée du mercredi 10 août 2022, relève huit (8) cas d’infections pour 1371 tests réalisés sur l’ensemble du territoire national (1224 test rapides et 147 tests à l’ADN ou PCR).

Aucun décès n’a été enregistré au cours de la même journée.

La Mauritanie cumule un total de 62674 cas d’infections au coronavirus (COVID-19) et 992 décès depuis le début de la pandémie.