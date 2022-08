La pêche artisanale : obstacles et perspectives/par CHEIKH AHMED MOHAMED

La pêche artisanale est une des plus importantes activités socio-économiques de notre pays. Elle est devenue un secteur d’emploi majeur pour une large frange de la population. Elle joue un rôle majeur dans le développement économique et socio-économique, en contribuant à améliorer le niveau de vie des gens : elle est désormais un secteur aussi crucial que l’agriculture et la santé…

À cet égard, le port de pêche artisanale de Nouadhibou est considéré comme une des plus importantes infrastructures de pêche. Il a d’ailleurs connu de profonds changements en matière d’infrastructures de base, en raison de la progression des activités de pêche côtière et artisanale. Dans le cadre d’une coopération bilatérale entre la Mauritanie et le Japon visant à améliorer les conditions d’exploitation du port, l’appui du gouvernement a dynamisé son efficacité, soutenant l’expansion de ses activités commerciales pour répondre aux attentes de la population.

La modernisation du port de pêche artisanale a donc accompagné l’amélioration des infrastructures de base qui souffraient de saturation. Nous devons maintenant nous interroger sur l’efficacité des actions menées et examiner les obstacles et les perspectives pour une pêche meilleure, durable et socialement équitable.

Concertation nécessaire

Mon principal souci est d’arriver à mieux relever les défis auxquels ce secteur est confronté. Les obstacles à son développement peuvent se résumer comme suit :petites embarcations ouvertes avec des engins peu sophistiqués, disposant rarement d’un moteur hors-bord et souvent sans moteur en bord ;méthodes de pêche simplistes et peu fiables pour accéder aux ressources halieutiques ;faibles quantités de produits ; absence de machines de pont et d’appareils de suivi du poisson ;faible intensité de capital par unité de production, en raison du peu de moyens en capital financier par pêcheur et par unité de poisson débarqué ;manque de moyens pour enquêter, recenser et identifier l’environnement socio-économique du secteur ; maintien aléatoire de la profondeur de l’eau du bassin d’amarrage ;intrusions fréquentes de bateaux de pêche industrielle dans la zone réservée à la pêche artisanale…

Il est nécessaire de mettre en place un comité de suivi constituant un espace de concertation pour organiser des politiques cohérentes de pêche artisanale au niveau du port. Pour de meilleures réflexion et concertation dans les processus d’élaboration et de mise en œuvre de ces politiques, un tel comité rendra les mesures prises en la matière plus concrètes et plus tangibles dans leur application sur le terrain ; renforcera les capacités des organisations professionnelles à aboutira à des résultats viables, au regard des grands défis du secteur ;développera des relations intersectorielles pour une meilleure intégration de la pêche artisanale ; et actualisera assez de données statistiques sur l’activité de celle-ci pour mieux orienter les prises de décision.

Il est bien sûr souhaitable, tant au plan économique qu’à celui des conditions d’exploitation et de traitement des produits, que soit écoulé dans de bonnes condition le trafic qui y transite : cela augmentera d’autant la capacité offerte aux chalutiers. Pour garantir un développement portuaire durable, la recherche de l’excellence impose ainsi une vision pertinente, tout-la-fois globale et finement localisée, pour améliorer notablement ce secteur et relever les défis majeurs auxquels il est confronté. (À suivre)

CHEIKH AHMED MOHAMED

Ingénieur

Établissement portuaire de la Baie du Repos de Nouadhibou

E-mail : cheikhahmedmohamed01@gmail.com