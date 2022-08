UFP : Déclaration

Depuis plus d'une semaine maintenant, des pluies diluviennes se sont abattues sur différentes localités du pays.

Des inondations qui s'ensuivirent ont entraîné malheureusement des pertes en vies humaines et des dégâts considérables: des centaines de familles sont aujourd'hui sans abri à Nbeika au Tagant et à Guerou en Assaba, sans compter celles de Moyt au Gorgol et de l'Adrar.

Les appels au secours provenant de de ces différentes parties du pays et particulièrement de Nbeika, et à Guerou, révèlent une lenteur incompréhensible et inacceptable des interventions de la part des services de l'Etat.

Face à la répétition de ces situations malheureuses et difficiles, L'Ufp :

- Exprime sa solidarité avec nos populations victimes de ces calamités naturelles,

- Déplore les retards voire l'absence de secours appropriés apportés par l'Etat, le seul capable de faire face aux catastrophe de cette ampleur,

-Appel à nouveau le gouvernement à tirer la leçon de ces événements dramatiques et à mettre sur pied des dispositifs d'intervention d'urgence au niveau des capitales régionales et des départements.

Nouakchott le 05/08/2022

Le Département de Communication