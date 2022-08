Création d’un Centre National d’Urgences en Sanitaire Publique (CNUSP)

Le gouvernement a examiné et adopté un projet de décret portant création et fonctionnement d’un Etablissement Public à caractère Administratif, dénommé Centre National des Opérations d’Urgence en Santé Publique (CNUSP), au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi 03 août 2022.

La création de la nouvelle institution «s’inscrit dans le cadre des obligations de la Mauritanie vis-à-vis du Règlement Sanitaire International (RSI), adopté par la 58é Assemblée Générale de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2005, et mis en œuvre à partir de l’année 2007 », explique le communiqué du Conseil des Ministres.

La création de cet établissement « est justifiée, d’une part, par les leçons tirées des différentes urgences, notamment la pandémie de COVID-19, et d’autre part la nécessité de pallier à l’absence d’une structure de coordination et de gestion des urgences de santé publique, constatée à l’occasion d’épidémies précédentes, et qui ont montré les limites de nos capacités de détection précoce, de planification et de riposte coordonnée face aux urgences ».