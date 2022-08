Chronique : Entre Nous/ Sneiba El Kory

Juste trois ans que Sa Majesté le Président est là, bien assis sur son fauteuil. Avec tout autour son groupe. Des hommes et des femmes. Des députés et des ministres. Des coordinateurs de projets. Des chefs d’état-major et des généraux fantassins qui « cassent » leurs doigts. Des poignées de conseillers de mission et de chargés de mission en veux-tu en voilà traînant leurs brides des travées du Premier ministère à celles de la Présidence et autres départements… jusqu’au barrage de Boumdeïd où le petit Chebou a failli passer de vie à trépas, n’eût été la clairvoyance, la vigilance, l’assistance, la pertinence et la patience du chef de l’État qui a, selon le rapport d’un des journalistes de la TV mauritanienne, passé, toute une nuit blanche, « son œil rouge » – Attention à la loi sur les symboles ! – à coordonner les détails de l’intervention qui permit de sauver le petit Mohamed Ahmed (un nom symbole à Boumdeïd). Que les temps passent vite ! Cette histoire de « mes engagements et mes priorités », du méchoui et autres bandits de la Décennie, c’était comme si c’était hier.

Un bilan de trois ans, schématiquement, ça peut aller très vite. 2019 jusqu’ à 2021 : coronavirus puis il faut retenir Nedhirou, la panique générale et le couvre-feu à 16 heures. Il y eut Nedhirou puis Sidi ould Zahav et le Bulletin quotidien du ministère de la Santé : nombre de contaminations, nombre de guérisons, nombre de morts. Il y eut la démission de l’ancien/nouveau Premier ministre puis la nouvelle/ancienne équipe avec le déménagement de l’Assemblée nationale vers son nouveau siège qui aurait coûté à peine huit milliards de nos anciennes ouguiyas. Puis il y eut 2022 qui avait si bien commencé par un 1er Janvier chômé et payé. Les choses marchaient sans problème avec les conseils hebdomadaires des ministres suivis de la traditionnelle conférence de presse du gouvernement. Seulement voilà que dès les mois suivants, cet imprévisible de Poutine s’est réveillé un bon matin « ayant parti ses mollets forts avec l’annexion de la Crimée » pour attaquer l’Ukraine, sans avoir donné le temps à notre gouvernement d’exporter suffisamment de blé pour assurer le rationnement de nos boutiques Emel et renflouer les magasins CSA, afin que l’opération Ramadan se déroule convenablement.

Il faut le dire tout simplement : Poutine et Corona ont saboté les trois premières années de ce premier mandat qui avait commencé avec des promesses malheureusement sans lendemain. Heureusement que la dernière année a bien commencé avec le sauvetage réussi d’un citoyen mauritanien, de surcroît de Boumdeïd, à qui Ta’a’zour, dont « l’argent lui brûle dans la main », a envoyé un montant et une assurance-maladie. Il ya eu aussi les très fortes précipitations qui ont failli atteindre les 200 mm par endroits grâce à une certaine baraka. Tout ça augure d’une excellente année de fin de mandat. Prions à cette fin que cette histoire de variole du singe ou de je ne sais quel autre animal ne se révèle pas nouvelle pandémie mondiale qui compromettrait encore la réalisation du programme de Son Excellence Le Président de la République ! D’ailleurs, il n’ya que la mort qui vient en même temps. Des choses ont été réalisées, d’autres restent à faire. Un peu de patience et surtout n’écoutez pas les oppositions, les mécontents et les aigris, SVP ! Salut.