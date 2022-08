N’beika : L’ex-maire de la commune, Ghrini au secours des victimes des inondations

Les populations de la Tamurt N’Aj (N’Beika) vivent une situation critique. Victimes de violentes inondations, elles ont été déplacées et installées dans des abris précaires vers les parties hautes de la ville – en amont et en aval de celle-ci. Selon des sources fiables et des vidéos qui circulent sur le Net, N’Beika est sinistré : pas d’eau potable, pas d’électricité, pas ou peu de nourriture; des femmes accouchent dans des conditions particulièrement risquées (sous des tantes et hangars), sans assistance médicale. Bon nombre de familles se plaignent d’être abandonnés par leurs élus et l’Etat, apprend-on de diverses sources concordantes en provenance de la Tamurt N'Aj (N'Beika).

Face à cette situation de détresse, l’ex-maire de la commune de N’Beika, Sidi Mohamed Ould Ahmed Vall, alias Ghrini, en route pour la ville sinistrée à l’heure qu’il est, a offert aux populations sinistrées, un montant de dix millions d’Ouguiyas. Ce geste considéré comme symbolique par l’intéressé vise à soulager les victimes des inondations, obligées qu’elles sont d’abandonner leurs maisons et leurs biens pour se réfugier hors de la ville. Pour elles, la réaction du gouvernement tarde à se manifester ; depuis le passage du Wali du Tagant, au lendemain du sinistre, rien ne pointe à l’horizon, affirment diverses sources.