Des centaines d’individus prisonniers des eaux sauvés par les militaires

Les fortes pluies tombées au cours des derniers jours ont causé de nombreux dégâts et désagréments, dans plusieurs localités au Tagant et en Assaba.

Suite à ces intempéries, plusieurs centaines et même des milliers de citoyens, se sont retrouvés prisonniers à différents endroits de ces régions. C’est dans ces conditions météo que «des éléments du Centre National d’Entrainement des Commandos (CNEC), ont mené des opérations d’intervention au profit des populations piégées par des eaux torrentielles, qui ont coupé la route dans les villes de NBeika et Tidjikja, dans la wilaya du Tagant.

Ces opérations de sauvetage consistent en l’évacuation des citoyens touchés vers des zones sûres », annonce un communiqué de l’Etat Major Général des Armées (EMGA).