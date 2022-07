L’enfant coincé dans le barrage de Boumdeid sauvé, annonce le ministère de la Défense

Le ministère de la Défense nationale a annoncé ce dimanche 31 juillet 2022, le sauvetage de l'enfant Mohamed Ahmed Ould Mohamed dit "Chebou".

Ce dernier était bloqué depuis samedi à midi par les torrents consécutifs aux pluies diluviennes de plus de 150 mm qui s’étaient abattues sur l'Assaba le jeudi soir passé sur l’un des poteaux en béton armé du barrage de Boumdeid.

Des équipes de l'armée de l'air, de la marine nationale et de la délégation générale à la sécurité civile et la gestion des crises ont participé à l'opération du sauvetage spéctaculaire, soutenues par un hélicoptère à bord duquel, opérait une équipe de secours spécialisée en plus d’un avion de reconnaissance militaire.

Source : Essahraa - cridem