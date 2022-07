Intenses efforts pour sauver un enfant prisonnier des torrents au niveau du barrage de Boumdeid

Les efforts se poursuivent toujours pour secourir un enfant bloqué depuis plusieurs heures sur l’un des gros poteaux en béton armé à l’embouchure du barrage de Boumdeid, relevant de la wilaya de l’Assaba.

Certains habitants de la zone avaient remarqué depuis ce samedi 30 juillet courant vers midi, le jeune coincé entre les torrents consécutifs aux pluies diluviennes de plus de 150 mm qui s’étaient abattues vendredi soir sur des zones de l’Assaba dont Kiffa et Guerrou.

Des efforts avaient été lancés aussitôt pour alerter les autorités administratives et sécuritaires, mais la faiblesse du réseau télécom n’a pas permis à ces appels restés d’aboutir

Des blogueurs ont fait circuler une vidéo de personnes tentant dans l'obscurité totale et au risque de leurs vies, de sauver l'enfant des heures après la tombée de la nuit.

On entend dans la vidéo, l'un d'eux l'appeler et lui demander de rester ferme et de ne pas dormir, le rassurant, dans une voix mêlée aux chutes des torrents du haut du barrage, de l’arrivée des secours pour le sauver incessamment

PS: le sauvetage le plus sûr est un hélicoptère militaire transportant des secouristes et muni de projecteurs. L'enfant ne peut pas résister à la fatigue et au froid au milieu des torrents et toute minute est précieuse

Les bonnes volontés sont priées de donner l'alerte et de mobiliser l'armée.

Source: Mourrassiloun