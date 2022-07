Teyarett : clôture du microprojet ‘’Promouvoir la citoyenneté et la promotion des enfants ‘’

L’association l’Enfance d’abord (ASEDA) a procédé, samedi 30 juillet, dans les locaux de la commune de Teyarett, à la clôture du microprojet ‘’Promouvoir la citoyenneté et la promotion des enfants ‘‘ (projet OSCII). C’était au cours d’un atelier qui a regroupé un panel d’invités, les autorités locales, les bénéficiaires et les partenaires. Le projet visait à contribuer à la promotion de la citoyenneté dans les Établissements scolaires. Il s’agissait de sensibiliser et de former les élèves, enseignants sur la citoyenneté et au civisme au milieu scolaire et la protection des enfants. L’association l’Enfance d’abord-ASEDA- basée à Teyarett (Nouakchott Nord) a, dans le cadre de l’exécution de son plan d’action pour son microprojet « Promouvoir la citoyenneté et la Protection des enfants », mis en place et formé une trentaine de participants. Et a procédé à la création d'un club scolaire. ASEDA a initié deux activités de sensibilisation sur la citoyenneté et sur la protection, au profit de 130 enfants. Enfin, sans oublier, la tenue d’un tournoi féminin de Basket regroupant cinq établissements scolaires.

Le président de l’ONG, M.Dia Moussa a exprimé tout le plaisir qu’il éprouve à l’occasion de la clôture des activités du projet de Promotion de la Citoyenneté et de la Protection des Enfants que l’Association Enfance d’Abord avait exécuté, en collaboration avec Save The Children et l’ONG Actions, sur financement de l’Union Européenne.