Trois mois pour la régularisation des étrangers résidents ou de passage

Le gouvernement mauritanien a ouvert une période de trois (3) mois consacrée à la régularisation du séjour des étrangers résidents ou de passage dans le pays. Cette opération est exécutée par l’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisées (ANRPTS). « Elle a pour objectif de donner un nouvel élan à l’exercice légalement obligatoire, de l’enrôlement des étrangers en Mauritanie, pour lequel l’Etat a ouvert trois (3) mois durant, treize (13) bureaux dont huit (8) au Stade Olympique de Nouakchott et 5 bureaux dans chacune des mougataa de Sebkha, Tevragh-Zeina et de Nouadhibou » explique le Directeur du Registre National biométrique, Mohamed Lemine ould Sidi Mustaph, à travers des propos rapportés par l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI).

Les nouveaux bureaux reçoivent quotidiennement 1500 étrangers.