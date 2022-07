Fin de la 8e édition du Festival des dattes de Tidjikja

Les rideaux ont été tirés, ce dimanche 24 juillet sur la 8e édition du festival des dattes de Tidjikja.

Ouvert le vendredi 22 juillet, ce festival a connu une importante mobilisation. Des natifs de la ville, de la région et de nombreux hôtes de la ville dont des membres du gouvernement et des autorités administratives régionales, quelques ambassadeurs ont fait le déplacement à l’occasion.

Cette 8e édition a été marquée par des expositions de manuscrits dont dispose la ville, des produits artisanaux et agricoles, mais également la pause de la première pierre de la réhabilitation de la vieille mosquée de la ville située au cœur du vieux quartier de la Ghadima, classé sur la liste du patrimoine national depuis juillet 2015, la remise du classement ISESCO, l’inauguration des clôtures de cimetières de la ville, le concours de tir à la cible, la remise des prix aux lauréats de l’école I, la première de la ville. Outre de nombreuses soirées culturelles et artistiques qui animent la ville jusque tard dans la nuit, les festivaliers ont effectué, dans l’après-midi du dernier jour du festival, une excursion dans la palmeraie de Baghdad, située à 15 km au sud-est de la ville, pour une séance de dégustation des plats traditionnels locaux. Enfin, lors de la soirée de clôture, des prix ont été remis à certains participants qui se sont distingués le long de cette manifestation.

Signalons que cette 8e édition du festival des dattes a enregistré la présence des ministres de la culture, des Finances, (natif de Tidjikja), de l’agriculture, du commerce et de l’industrie et du tourisme, des ambassadeurs des Emirats Arabes Unis, du Japon et Commissaire aux Droits de l’homme et d’autres visiteurs.

Rappelons que le Festival des dattes de Tidjikja a été créé par le maire Ould Biha, lors de son premier mandat, (2007 -2012). Son objectif est de «redonner vieà l’oued de cette ville», fondement économique de celle-ci, fortement affecté par la sécheresse et ses conséquences néfastes- rareté de l’eau surtout. Il a permis de désenclaver et d’électrifier l’oued qui s’étend en amont et en aval de la ville.Cette manifestation est enfin, une occasion de rentrer au terroir, partager la cueillette des dattes avec la famille mais également de débattre des préoccupations de la commune de Tidjikja.