Le collectif des banquiers tressent des lauriers au gouverneur de la BCM

L’Association Professionnelle des Banques de Mauritanie (APBM) est très satisfaite du travail effectué par le gouverneur de la Banque Centrale (BCM), Mohamed Lemine ould Dhehby.

Une position exprimée à travers une correspondance de l’instance privée, signée de son président, Isselmou ould Tajdine, PDG de la BCI.

Ce document note avec satisfaction «l’ensemble des chantiers

structurants lancés pour moderniser notre place financière, afin de lui permettre de jouer pleinement le rôle qui lui dévolu ».

Par ailleurs, les banquiers saluent « des mesures urgentes, transparentes et efficaces, prises pour fluidifier le marché des changes, qui ont accompagné la demande réelle du marché permettant

aux banques primaires et leurs clients, de faire face dans les délais requis, à toutes les obligations externes et de poursuivre sans entraves et avec célérité, l’approvisionnement régulier du pays ».