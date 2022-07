L’ex ambassadeur de Mauritanie au Japon décoré

L’ancien ambassadeur de Mauritanie au Japon, M. Bâ Aliou Ibra a reçu, ce mercredi 20 juillet, des mains de SE Ehera Norio, l’ambassadeur du Japon en Mauritanie, au nom de l’Empereur du Japon, la Médaille de l’Ordre de l’Etoile d’Or et d’Argent dans le système de l’Empire du Soleil levant.

Considérée comme l’une des plus hautes distinctions dans cet Empire, cette décoration vient récompenser l’énorme travail que l’ex ambassadeur a abattu au cours de son séjour au Japon, entre 1996 et 2003 pour améliorer et consolider les relations entre les deux pays amis.

Dans une allocution qu’il a prononcée à cette occasion, M. Ehera Norio a adressé les remerciements de l’Empereur, du gouvernement et du peuple Japonais à l’ex ambassadeur de Mauritanie pour les efforts qu’il n’a cessé de déployer pour approfondir les relations entre les deux pays amis. Dans ce cadre, il a souligné que l’ex ambassadeur préside l’Association des amis du Japon, une organisation créée en 2002 dans le but d’accompagner tous les efforts allant dans ce sens.

Prenant la parole à son tour, M. Ba Aliou Ibra a exprimé toute sa gratitude pour l’honneur qui vient de lui être accordé par le Japon ; il a souligné, à l’occasion que cette distinction constitue une preuve éclatante de la solidité et de la profondeur des relations entre la Mauritanie et le Japon, conformément à la volonté de leurs dirigeants. M. Bâ s’est réjoui du renforcement continu des relations entre son pays et le Japon. Il a enfin réitéré son engagement ferme à soutenir tous les efforts visant à les renforcer pour le bénéficie des deux peuples.

La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de l’ambassade du Japon en présidence des amis et proches de l’ex ambassadeur.