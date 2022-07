Une délégation parlementaire marocaine en visite en Mauritanie

A la tête d’une importante délégation de parlementaires, le président de la Chambre des conseillers du Royaume du Maroc M. Naam Meyara, entame depuis vendredi une visite en Mauritanie, sur invitation du président de l’Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Baya. ‘’Cette visite traduit, a déclaré à la presse, M. Naam Meyara , la profondeur des relations entre les deux pays dans les domaines politique et parlementaire’’. Selon lui, ‘’les chambres parlementaires des deux pays entretiennent des relations privilégiées dans différents domaines notamment l’échange d’expériences’’.

M. Naam Meyara a assuré que’’ les deux parties veulent faire du parlement un pont pour la coopération économique et politique entre la Mauritanie et le Maroc’’.

Samedi matin, le président de l’Assemblée nationale, M. Cheikh Ould Baya et son homologue marocain ont tenu une réunion de travail. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur les ‘’domaines de coopération entre les deux pays frères et sur les voies et moyens de renforcer et de développer cette coopération, notamment dans les domaines relatifs au travail parlementaire’’.

En compagnie de sa délégation d’accompagnement, le président de la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc a eu également une rencontre avec le groupe d’amitié mauritano-marocaine de l’Assemblée nationale.

Les membres de la délégation marocaine ont visité la chaîne de télévision parlementaire où ils ont pris connaissance de la grille des programmes de cette chaîne. Enfin, la délégation parlementaire marocaine qui assistera à une séance plénière de l’assemblée nationale lundi, est conviée samedi et dimanche, à deux banquets organisés par l’Assemblée nationale et le groupe parlementaire d’amitié mauritano-marocaine.