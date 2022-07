Hausse du prix du carburant à la pompe

Le carburant enregistre une hausse du prix à la pompe, avec effet immédiat à partir de ce vendredi 15 juillet 2022, selon une annonce du Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines.

Ainsi, le prix du litre de gasoil accuse une augmentation de 11,5 MRU, et celui du litre d’essence est fixé à 13 MRU. Le prix à la pompe passe ainsi à 49,96 mru pour le gasoil et 56,64 pour l’essence dans les stations services de Nouakchott.

Toutefois, en dépit de la hausse susmentionnée « l’Etat maintient une subvention au prix du carburant à hauteur de 29 MRU par litre de diesel et 21,5 MRU par litre d’essence.

Les prix du gaz domestique restent inchangés».