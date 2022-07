DG-ECHO/VSF : Assistance pour la sécurité alimentaire de 1060 ménages vulnérables au Hodh Elgharbi

Le programme d’assistance d’urgence pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à court terme au profit des ménages vulnérables au Hodh Elgharbi, financé par la DG-ECHO et mis en œuvre par l’ONG belge Vétérinaire Sans Frontière (VSF) en collaboration avec ODZASAM, vient d’achever la première distribution mensuelle du cash inconditionnel et de la farine enrichie et de clôturer la sensibilisation et la validation des bénéficiaires du déstockage.

Ont bénéficié de cette intervention qui rentre dans le cadre du PNR Programme National de Réponse (PNR) 560 ménages dont414 femmes allaitantes et /ou enceintes et 205 enfants issus de 93 villages répartis entre les communes de Tinhimad et Egjert relevant du département d’Aioun et celles de Laweynatt et Aghgargahr situées dans la Mougataa de Tintane.

Le montant global du cash inconditionnel relatif à cette première distribution qui s’est déroulée du 30 juin au 7 juillet est de : 1 345 950 MRU.

Quant à la quantité de farine enrichie elle a atteint 2934 kg soit un peu mois de 3 tonnes

La stratégie adoptée est de faire parvenir l’aide directement aux bénéficiaires. Pour ce faire des équipes mobiles de VSF et ODZASAM ont sillonné auparavant les deux moughtataa organisant au sein de chaque village une réunion de sensibilisation et d’orientation avant la remise de l’assistance d’urgence pour la sécurité alimentaire.

L’occasion pour ces équipes de réitérer, au cours de chaque étape, l’objectif principal de cette assistance d’urgence qui consiste à accompagner les efforts déployés par les pouvoirs publics dans le cadre du PNR pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables au Hodh Elgharbi. Et de préciser que le montant fixé du cash inconditionnel doit couvrir 70% des besoins mensuels en aliments de chaque ménage bénéficiaire et que la ration par mois en farine enrichie est de 6Kg pour chaque enfant et 3Kg pour chaque femme allaitante et/ou enceinte.

Quant aux chefs de villages, ils ont saisi également l’opportunité, chacun en ce qui le concerne, pour adresser leurs vifs remerciements et leur parfaite reconnaissance, au nom des bénéficiaires, envers les pouvoirs publics, VSF et ses partenaires sur l’octroi de cette assistance d’urgence qui intervient dans une période où ils en ont le plus besoin.

Mata Ould Salek est un bénéficiaire du village Edabaye Ighligue Smalil dans la commune rurale de Tinhimad relevant de la Moughattaa d’Aioun. Dans son témoignage recueilli à chaud, il s’est réjoui de cette aide qui ‘’va nous soulager durant cette période de l’année où les agriculteurs et éleveurs se perdent en conjectures car les revenus tirés de l’agriculture et de l’élevage s’ils existent sont drastiquement faibles.’’

Rappelons que ces distributions interviennent après un ciblage réalisé sur le terrain par les équipes de VSF et ses partenaires au niveau de la zone d’intervention et en étroite collaboration avec les autorités administratives et communales pour identifier les bénéficiaires. Une campagne de sensibilisation sur l’orientation du cash transfert, le mode d’utilisation et de conservation de la farine enrichie en vitamine a été également organisée à leur profit

L’autre volet du programme, non moins important que celui des distributions mensuelles du cash inconditionnel et de la farine enrichie en vitamine concerne le déstockage. Sa mise en œuvre est imminente.

Vont devoir bénéficier de cette opération qui consiste à l’achat d’animaux faibles et leurs abattages pour la fourniture de viande, 500 ménages d’éleveurs très pauvres (TP) en plus des 560 déjà ciblés par les distributions du cash inconditionnel et de la farine enrichie en vitamine. Soit au total 1060 familles bénéficiaires au Hodh Elgharbi de cette assistance d’urgence pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle à court terme mise en œuvre par VSF et ODZASAM et qui couvre les trois mois de la période de soudure.

Moustapha Bechir - Cp Hodhs