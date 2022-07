Tasiast, partenaire des autorités locales de l’Inchiri

Une rencontre de haut-niveau s’est tenue à la mi-juin entre une délégation officielle de Tasiast et les autorités locales de la région de l’Inchiri. Celle-ci a permis de longs et sincères échanges entre l’entreprise minière et les dignitaires de la région, fruits d’une collaboration de longue date entre ces deux partenaires.

Une nouvelle rencontre majeure

Composée de M. Brahim M’Bareck président de TMLSA (filiale mauritanienne de Kinross Gold Corporation), et de M. Gavin Ferguson directeur général de Tasiast, et de Mme Hapsatou BAL, directrice des relations avec les communautés et son équipe, la délégation officielle s’est rendue à Akjoujt et Benichab dans la journée du 14 juin. De nombreux échanges se sont ainsi tenus avec la Wali, Mme Tfeila Mohameden, et d’autres dignitaires de la région d’Inchiri en matinée, puis avec le maire de Benichab, le Hakem, le Député, et une partie du Conseil Municipal et des dignitaires de Benichab dans l’après-midi.

Nous apprenons sur la page Facebook de Kinross Tasiast que cette journée a notamment permis une mise au point des projets réalisés et des objectifs fixés pour les prochaines années, aux premiers rangs desquels l’accord sur le Parc National du Banc d’Arguin (PNBA) et la distribution massive de matériel et consommables médicaux à de nombreux centres de santé de la région. Les autorités régionales ont salué les multiples contributions de Tasiast ces dernières années, en termes de créations d’emplois, de donations et d’investissements dans les projets communautaires. Sur ce dernier point, nous avons d’ailleurs noté, de source Tasiast, le montant cumulé de 16,3 millions de dollars US engagé depuis une dizaine d’années. Plus important, les deux parties envisagent de poursuivre leurs échanges dans la plus grande transparence afin que les appuis communautaires de la société, à défaut de pouvoir apporter une réponse totale aux besoins de développement du pays, répondent au mieux aux besoins des communautés locales.

Une collaboration et un appui de longue date

Cette nouvelle rencontre s’inscrit dans une collaboration de longue date entre Tasiast et les autorités locales de l’Inchiri. Située dans une zone désertique, cette région est confrontée à un important déficit d’infrastructures, notamment hydrauliques, médicales et sanitaires. Conscient de ces enjeux, Tasiast appuie les autorités de la région depuis de nombreuses années. À ce titre, une délégation de l’équipe chargée des Relations communautaires de Tasiast avait participé en mai 2021 à une table ronde organisée à Akjoujt sur le développement de la région d’Inchiri. Cet événement avait notamment permis le lancement des consultations entre les acteurs économiques du privé et du public à l’échelle régionale. Tasiast avait déjà, en avril 2015, reçu au sein de la mine plusieurs élus et représentants locaux afin d’échanger avec eux sur les programmes de distribution d’eau et de denrées alimentaires prévues au cours des prochaines années. En outre, Tasiast travaille main dans la main avec les autorités locales dans le secteur de la santé, la caravane mobile de l’entreprise ayant réalisé plusieurs milliers de consultations dans les zones les plus reculées de l’Inchiri. Dans ce contexte, Tasiast demeure engagée auprès des autorités locales et devrait poursuivre son dialogue constructif avec elles pour de nombreuses années.

Un exemple à suivre pour développer le contenu local

Ce genre de collaboration tombe à pic, alors que le développement de l’attractivité de la Mauritanie génère un intérêt croissant chez les investisseurs étrangers, en particulier dans le secteur extractif. Les partenariats pour le développement du pays via ses investissements et programmes communautaires servira probablement de source d’inspiration aux nouveaux venus. Lors de l’atelier sur le contenu local organisé par le Ministère du Pétrole, de l’Énergie et des Mines le 28 juin dernier, Tasiast a ainsi pu partager son expérience et son savoir-faire pour inspirer les nouvelles sociétés étrangères qui s’implantent en Mauritanie (BP, Chariot, CWP). Des actions à saluer et encourager et qui promettent des partenariats fructueux pour les années à venir.

Ben Abdalla