Ahmed Ould Boucheïba fait chevalier de la Légion d’Honneur

M. Ahmed Ould Boucheïba, vice-président de l’Alliance Française de Nouakchott a reçu le 6 juillet, des mains de l’ambassadeur de France en Mauritanie, Robert Moulié, les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. ‘’C’est avec reconnaissance et solennité que j’ai l’honneur de vous remettre, au nom du président de la République française, les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur’’, a affirmé l’ambassadeur de France.

La cérémonie de remise s’est déroulée à la résidence de France, en présence des présidents des Alliances françaises de Nouakchott, Nouadhibou et Atar, de diverses personnalités et des amis et proches du récipiendaire. ’’Si le président de la République, Emmanuel Macron, vous a attribué cette distinction, cher M. Boucheïba, c'est pour honorer votre brillant parcours professionnel accompli dans les institutions financières de la Mauritanie en qualité de haut fonctionnaire mais aussi et surtout votre engagement total au sein de l’Alliance française de Nouakchott pour la promotion et le rayonnement de la langue française’’, a souligné M. Robert Moulié.

A son tour, le récipiendaire s’est dit ‘’à la fois ému et comblé par cette honorable distinction que (lui) a décerné un si grand pays qu’est la France.’’ Cet éminent geste témoigne, dit-il, sans aucun doute de la qualité du travail que notre Alliance française de Nouakchott a réalisé au cours de ces années durant’’. Enfin, Ould Boucheïba a exprimé ‘’ au nom de l’Alliance française de Nouakchott et de son président notre profonde gratitude, et à travers vous, aux hautes autorités françaises, pour cette distincte nomination au rang de Chevalier, qui m’honore et me rend très fier’’.