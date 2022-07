Le Calame : Le 1er contingent des pèlerins mauritaniens a quitté Nouakchott pour les lieux Saints. Comment s’est déroulée la répartition des quotas entre le ministère de l’orientation islamique et les fédérations des agences de voyages ?

Mohamed Mahmoud Ould Ebnou : Tout d’abord, mes remerciements sont renouvelés au Calame pour l’intérêt constant qu’il accorde aux grands sujets nationaux, ensuite en réponse à votre question : Tous les pèlerins du moins ceux qui ont pu obtenir des visas sont partis (certains pèlerins sont restés en rade et leurs biens extorqués).

La décision du ministre des affaires islamiques et l'enseignement originel de donner le quota, de gré à gré et de façon unilatérale à la Fédération du Tourisme de l’UNPM est injuste en excluant les agences de voyages membres de l’ONPM (par ex. Espace Voyages et Essalama Voyages) et celles qui ne sont pas syndiquées. Cette décision est contraire aux lois et règlements en vigueur dans le domaine de passation d’appel d’offre, elle est considérée comme un crime contre ce secteur, et le ministre doit répondre de ses actes judiciairement et administrativement.

La Fédération de Tourisme de l’UNPM exige une rançon de chaque agence sérieuse qui voudrait avoir un quota et organise une loterie pour les agences cartables en leur faisant miroiter des faux espoirs pour ramasser le maximum d’argent.

L’ONPM dont vous êtes membre dénonce depuis quelques années sa « marginalisation » pour ne pas dire son « exclusion ». Qui vous exclut et pourquoi ?

L’ONPM est une organisation patronale agréée sous le numéro 061/06 depuis 2006. Elle a tenté une union avec la CNPM pour donner naissance à l’UNPM en 2008 mais cette union n’a jamais été finalisée. Les membres de la CNPM ont utilisé le nom de l’union : UNPM et ont exclu les membres de l’ONPM.

L’administration n’a pas pris les dispositions pour l’achèvement de cette union dans l’intérêt de tous les partenaires économiques et prive l’ONPM de ses droits constitutionnels et favorise l’UNPM de manière illégale. Le comble c’est le décret …. donnant statut d’utilité publique à cette organisation privée l’UNPM de manière aussi illégale



Quand il y a un différend, la partie lésée saisit généralement les autorités de tutelle ou la justice. Avez-vous entrepris une action dans ce sens ? Si oui, quel a été le résultat ?

Nous n’avons pas de différend avec quiconque, l’administration n’applique pas la loi en ce qui nous concerne en tant qu’organisation patronale et fait deux poids deux mesures. Nous sommes sûrs que le Président de la République est induit en erreur par ses collaborateurs bien que le problème lui a été soumis plus de deux fois. Le Président n’a aucun intérêt que le droit soit bafoué, au contraire son pouvoir repose sur la Justice ! La compétition saine entre les acteurs économiques est le gage pour la transparence nécessaire au développement économique du pays et l’amélioration de la qualité des réalisations.

Surtout au moment où le pays est indexé par les partenaires économiques et financiers internationaux par le manque de transparence dans la gestion des projets, par la corruption et la mauvaise gouvernance, notamment la communauté économique européenne le mois dernier à Bruxelles.



L’ONPM conteste la légalité de l’UNPM. Sur quoi portez-vous cette contestation ?

Pour s’unir, il faut être au moins deux, la CNPM a fait l’union toute seule pour être l’UNPM ! Quant à sa légalité jugez-vous même !

Je vous remercie.

Propos recueillis par Dalay Lam