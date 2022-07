La commune de Toujounine distribue la première tranche d'aide sociale pour l'année 2022

Dans la matinée de ce mardi 05 juillet 2022, le Maire de la commune de Toujounine, Dr. Mohamed Lemine Sidi El Mokhtar Chouaib a supervisé, dans les locaux de l’hôtel de ville, la distribution de la première tranche d'aide sociale pour l'année 2022. En effet, chaque année ce soutien financier est distribué au profit de plusieurs bénéficiaires : des imams de mosquées, des organisations de la société civile, les responsables des Mahdara, des personnes vulnérables comme les malades indigents, et les victimes de catastrophes comme les incendies ou les inondations. Tous ont profité de cet élan généreux de la commune. Une prime spéciale a également été octroyée aux agents municipaux. Ce soutien financier est versé deux fois par an, il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme social annuel que le conseil municipal de Toujounine a mis en place depuis trois ans et dont le but est de répondre autant que possible aux nombreux besoins des citoyens de la commune.

Ce programme vise à soutenir un certain nombre d'institutions et d'organismes qui jouent un grand rôle dans le service communautaire, notamment les mosquées et les organisations de la société civile.

Intervenu à la veille de la tabaski, ce geste vient soulager plusieurs familles en les aidant à pouvoir passer la fête dans de meilleures conditions. Cet appui de la commune se chiffre à 14 390 000 MRO et se répartit ainsi qu’il suit :

-2 000 000 UM à 400 familles et 25 imams de mosquées ;

-1 800 000 UM pour 45 responsables de Mahdaras

- 4 320 000 UM à 36 associations et clubs de jeunes ;

-2 475 000 UM pour 99 personnes nécessiteuses ;

-1 380 000 UM à 69 individus souffrants de maladies chroniques ;

-630 000 Um pour 9 victimes d'incendies ;

Et une prime spéciale Tabaski d’un montant de 1 785 000 Um versée aux employés de la commune.

Il est à signaler que cette cérémonie de distribution s'est déroulée dans une ambiance festive et bon enfant, en présence de M. Mohamed El-Koury Ould Ali, conseiller du gouverneur chargé des affaires politiques et sociales de la région de Nouakchott Nord, M. Moulay Ismail Murtaji, Hakem de la Moughataa, la Directrice Régionale du ministère de l’action sociale, de l'Enfance et de la Famille ainsi que quelques membres du conseil municipal de Toujounine.