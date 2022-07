Pour fêter ses 25 ans : Dafra Pharma lance une campagne de consultations et de dons de médicaments

Sans possibilité d’accéder à des spécialistes et de se procurer des médicaments essentiels, les populations d’El Mina ont afflué, samedi 2 juillet, au centre Mokhtar Ould Daddah. Occasion mise à profit par des milliers d’individus pour bénéficier de consultations gratuites en ophtalmologie, diabète et hypertension. Ainsi, Dafra Pharma et l’Association Mauritanienne de Lutte Contre le Diabète (l’AMLCD ) ont conjugué leurs efforts dans un partenariat pour initier une campagne de dépistage gratuit d’hypertension et de diabète et de dons de médicaments. Cette campagne entre dans le cadre de la célébration des 25 ans de Dafra Pharma. M. Brahim Dioum superviseur et Alghassoum Wane, président de l’AMLCD ont donné le coup d’envoi de cette opération, en présence de plusieurs personnalités et des délégués. Cette première opération sera pérennisée dans le futur dans les différents quartiers périphériques de Nouakchott, a annoncé Brahim Dioum.Les patients démunis pourront bénéficier de consultations gratuites et de médicaments.

La satisfaction se lisait sur les visages des différents patients heureux de bénéficier de consultations et de médicaments. Nombre d’entre eux souhaitent la poursuite de ce genre d’opérations et son élargissement dans les autres départements où des couches défavorisées ont du mal à accéder à des soins.

Fondé par Dr Frans Herwing Jansen, Dafra Pharma est une entreprise familiale. Son succès repose sur l’expérience de son CEO, Bruno Jansen et de ses collaborateurs dévoués.

Dafra Pharma développe, commercialise et distribue des produits pharmaceutiques de grande qualité en Afrique subsaharienne. ’’Une organisation bien établie avec vingt cinq ans de riches expériences professionnelles doublées d’une connaissance des détails locaux, constituent la preuve que nos clients bénéficient du meilleur service possible. Ce qui a commencé par le développement d’un médicament antipaludique est devenu une vaste gamme de produits génériques conformes aux normes de qualité européenne les plus strictes’’, signale-t-on.

Dafra Pharma possède une forte présence en Afrique subsaharienne, avec plus de vingt-cinq années d’expériences. Sa présence en Mauritanie remonte à 2002. Son réseau local est bien implanté et peut prêter assistance aux entreprises pharmaceutiques internationales, lors de la mise sur le marché, de la promotion et de la distribution de leurs produits. Dafra Pharma, représenté par plus de 200 personnes, participe aussi à des œuvres sociales.