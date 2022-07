UFP en meeting dimanche après-midi

L’Union des Forces de Progrès (UFP), organise un meeting à la maison des jeunes de Nouakchott, ce dimanche 3 juillet après-midi. Cette manifestation intervient dans un contexte particulier marqué par la décision du gouvernement « mettant fin au processus de dialogue et d’engager à nouveau le pays, dans la voie des décisions politiques unilatérales et de la confrontation dangereuse pour la paix civile et la sécurité publique », commente un haut responsable du parti.

Ainsi, le président Mohamed ould Maouloud donnera la position de l’UFP par rapport à toutes les questions brûlantes de l’heure.