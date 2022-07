CNC : 110 enfants opérés par une mission Emiratie

L'Ong Emiratie "Nebadatt" pour les actions de bienfaisance et humanitaires et l'organisation du prince Mohamed Ben Rached Al Mektoum a achevé, le 29 juin 2022, une mission humanitaire au centre national de cardiologie de Nouakchott (CNC).

Organisée sous le haut patronage de la première dame, Dr Mariem Mint Dah, et en collaboration avec le Ministère de la santé et le CNC, cette mission a effectué, au cours de son séjour de 2 semaines 110 actes dont 60 par cathétérisme cardiaque et 50 à cœur ouvert, ceci au profit des enfants indigents mauritaniens, porteurs de malformation cardiaque, s’est félicité, le directeur du centre national de cardiologie, le Pr. Ahmed Eba El Welaty dont l’établissement entretient, depuis 2014 un partenariat avec

" Nebadatt". Un des responsables de la mission de souligner: que c’est la première mission de cette ampleur que cette Ong organise hors de l’Emirat.

Au terme de son séjour en Mauritanie, la mission a organisé une soirée récréative au profit des enfants opérés, en présence de leurs familles. Un soutien moral important pour ces patients sortis d’une rude épreuve, indique le directeur du CNC.

Signalons que les missions médicales étrangères permettent non seulement de réaliser des opérations sur place, réduisent fortement les évacuations coûteuses mais également mais aussi de renforcer les capacités de l’équipe mauritanienne qui s’étoffe de jours en jour. C’est la raison pour laquelle le centre multiplie des partenariats avec des ONG humanitaires et des établissements du cœur dans les pays frères et amis.